NBA, Steve Kerr entra nel mondo del calcio investendo nel Maiorca

Steve Kerr, head coach dei Golden State Warriors e di Team USA, diventerà proprietario di minoranza del Maiorca nella Liga. L’annuncio è arrivato ieri da parte della società calcistica spagnola. Il Maiorca aveva riorganizzato la sua struttura di proprietà nel mese scorso. L’ex tennista Andy Kohlberg, presidente della squadra oltre che ex co-owner dei Suns, ha acquistato le quote di maggioranza della squadra dall’altro ex co-owner dei Suns Robert Sarver. Kohlberg avrà a suo fianco come partner di minoranza Steve Kerr e Steve Nash, che è già stato direttore della squadra in passato. Kerr ha detto:

“Io e Andy Kohlberg siamo amici da molti anni. Siamo stati insieme questa estate. Mi ha detto che c’era un cambiamento nel gruppo di proprietà e mi ha offerto un’opportunità di fare parte del nuovo gruppo di investimento. Ero molto felice, ero anche stato a Maiorca a vedere una partita la scorsa estate, e seguendo la squadra ero diventato un tifoso. Era un’opportunità molto interessante e ho subito voluto coglierla”

Il proprietario di maggioranza Kohlberg ha scherzato:

“Mi ha detto che era un’ottima scusa per rimanere una o due settimane di agosto a Maiorca ogni estate. Questo è il motivo principale, credo!”

Dopo aver concluso la scorsa stagione al nono posto, il Maiorca ha iniziato questo campionato con un pareggio e una sconfitta. L’obiettivo è una salvezza tranquilla, e il giocatore principale è la punta ex Lazio Vedat Muriqi, che ha messo a segno 15 gol nella stagione 2022-23. Steve Kerr guarderà con attenzione le partite, ma ha detto che non riuscirà a essere allo stadio questa estate:

“Io e mia moglie non riusciremo a venire questa estate a causa dei Mondiali di pallacanestro. Ma ci stiamo organizzando per provare a venire a Maiorca ogni estate e vedere le partite”

