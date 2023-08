La NBPA attacca la NBA per la questione James Harden

La questione James Harden ha ormai preso una dimensione che abbiamo visto poche volte nel corso degli ultimi anni. Dopo la decisione della NBA di multare il giocatore dei Sixers, il sindacato dei giocatori è sceso in campo e promette battaglia. Secondo quanto riportato da Adrien Wojnarowski, insider per ESPN, la NBPA farà un reclamo in arbitrato riguardo la multa di 100 mila dollari che la NBA vuole costringere a pagare James Harden.

The NBPA will file a grievance to an arbitrator disputing NBA’s $100K fine on Philadelphia’s James Harden and league’s assertion that his recent statements violated collective bargaining agreement rules against public trade demands. pic.twitter.com/jAHSU4REa7 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2023

La vicenda in questione è iniziata quando James Harden, ospite di un tour promozionale in Cina, si era scagliato contro il President of basketball operations dei Philadelphia 76ers, Daryl Morey. Harden aveva definito Morey un bugiardo, e aveva poi spiegato le sue parole forti dicendo che Morey gli aveva promesso di scambiarlo durante questa offseason. Alle parole non erano però seguiti i fatti, e al momento Harden è ancora sotto contratto con i Sixers per la prossima stagione.

Le parole dell’ex MVP non sono passate sottotraccia, e dato che la lega è stata sempre attenta alle dichiarazioni dei giocatori sulla volontà di venire scambiati, non ha potuto fare altro che intervenire con una multa. 100 mila dollari sono la cifra massima prevista per casi del genere secondo il nuovo contratto collettivo. Secondo quanto riportato da Bobby Marks per ESPN, la multa spetta al giocatore che “ha rilasciato delle dichiarazioni pregiudiziali o dannose per gli interessi della pallacanestro, della NBA e della squadra del giocatore”.

Secondo la NBPA, che ha rilasciato la dichiarazione riportata nel tweet di Adrien Wojnarowski, i commenti del giocatore non hanno violato le regole della lega. Ciò che differenzia Harden dai casi passati è proprio lo strumento con cui ha rilasciato queste dichiarazioni. La richiesta di scambio non è avvenuta privatamente, ma lo ha fatto con un grande clamore mediatico.

