NBA, James Harden spiega perché ha dato del bugiardo a Daryl Morey

Si aggiunge un nuovo capitolo alla saga James Harden, che – nel bene e nel male – ci sta intrattenendo in questa offseason. La scorsa settimana Harden aveva definito Daryl Morey un bugiardo, per il quale non avrebbe mai più voluto giocare. Queste parole così dure hanno fatto iniziare un’investigazione della NBA, che cerca di capire se le parole si riferiscano a una discussione sul vecchio contratto. L’indagine riguarderebbe la promessa di offrire un contratto molto generoso nella stagione successiva, un atto che però rientra nel tampering ed è vietato dalla lega.

Quando Harden ha definito Morey un bugiardo, in molti hanno pensato che si stesse riferendo proprio a una promessa contrattuale futura e non rispettata. Secondo quanto riferito da Shams Charania di The Athletic, Harden ha invece spiegato che il suo commento si riferiva a un’altra promessa fatta da Morey. Il president of basketball operations dei Sixers aveva detto al suo giocatore che lo avrebbe immediatamente scambiato, non appena Harden avesse accettato l’opzione contrattuale per il 2023-24.

Harden aveva tagliato il suo stipendio di 14 milioni di dollari nella scorsa stagione per permettere ai Sixers di rafforzare la squadra e puntare al titolo. Secondo John Clark di NBC Sports Philadelphia, Philadelphia non ha mai offerto al giocatore un rinnovo contrattuale pluriennale prima che accettasse la sua opzione contrattuale. Questo nonostante tutti si aspettassero il rifiuto della player option e la firma di una ricca estensione.

I Sixers si trovano da due mesi a discutere di eventuali scambi, ma per ora non hanno trovato nessun accordo. Questa situazione sta portando all’esaurimento Harden, che ha sbottato dichiarando di non voler fare più parte della stessa franchigia di Morey. Ma se non dovesse arrivare uno scambio il giocatore dovrebbe partecipare al training camp con la squadra il mese prossimo.

