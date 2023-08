Porzingis fermato da fascite plantare: niente FIBA World Cup 2023 con Lettonia

Kristaps Porzingis si aggiunge a una lista già piuttosto lunga di assenti illustri in vista della Coppa del Mondo FIBA 2023, al via tra una decina di giorni (25 agosto). La Lettonia dovrà fare a meno del giocatore dei Celtics, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Sottopostosi a una risonanza magnetica per rilevare l’entità del problema, Porzingis ha deciso – d’intesa con lo staff medico di Celtics e Nazionale – di dare forfait. Lo ha confermato lui stesso attraverso i canali social. L’unico NBA nel roster lettone è ora Davis Bertans.

