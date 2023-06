Celtics, Grant Williams operato alla mano sinistra: stop 6-8 settimane

Grant Williams è stato operato in settimana alla mano sinistra per ridurre una lesione del legamento collaterale radiale della terza articolazione metacarpo falangea.

Grant Williams operato: i tempi di recupero

I Boston Celtics, secondo quanto si apprende dal breve comunicato ufficiale, stimano per Grant Williams tempi di recupero compresi tra sei e otto settimane. Al di là dell’operazione di cui vi diamo conto, va sottolineato che il giocatore è reduce da un’annata più che positiva sul piano fisico. Ha disputato infatti 79 delle 82 partire in calendario, il suo massimo in regular season dalla stagione d’esordio in NBA (2019-2020).

