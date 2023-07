NBA, LeBron James sul calcio italiano: “Il Milan è un club speciale”

LeBron James, come noto, ha interessi in prima persona anche nel mondo del calcio. È ormai risaputa la sua quota di minoranza all’interno del Liverpool, così come la sua passione per la Premier League. Tra le altre cose, da ormai qualche mese Gerry Cardinale è diventato il proprietario del Milan. Cardinale, lo ricordiamo, è socio di LeBron in SpringHill – società di produzione fondata dallo stesso nativo di Akron, insieme a Maverick Carter.

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, James ha parlato in questa maniera dell’arrivo in Italia di Cardinale:

“Gerry è un partner incredibile e RedBird è il proprietario giusto per riportare il Milan ai giorni di gloria. Credo che gli investitori americani possano portare molto valore allo sport europeo, sia dentro che fuori dal campo ma sono altrettanto convinto che possano anche imparare molto dall’Europa, specie per quanto riguarda la passione. RedBird sarà un esempio. Penso che Gerry e RedBird possano assolutamente tenere il Milan al top della Serie A e riportarlo al top in Champions League.”

