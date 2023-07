Danilo Gallinari pronto a dar tutto in NBA con gli Wizards: Washington lo aspetta

La nascita del secondogenito Rodolfo è un raggio di luce per Danilo Gallinari dopo un’annata agonistica travagliata, che l’ha visto alle prese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio. Ora che ha cambiato squadra, in vista della sua 16ª stagione NBA, il cestista azzurro rilancia le proprie ambizioni.

Con un messaggio su Twitter si apre “ufficialmente” la sua nuova avventura nella capitale federale. Ecco il messaggio alla fan base di Washington e non solo:

“[Sono] entusiasta di far parte della famiglia Wizards e non vedo l’ora di scoprire quest’incredibile città. Mi sento ogni giorno più forte, non vedo l’ora di dare tutto me stesso in campo per guidare e sostenere un roster talentuoso. Rendiamo questa stagione indimenticabile.”