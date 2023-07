NBA, chi potrebbe essere il primo giocatore a superare i 400 milioni di rinnovo?

Con il rinnovo al super massimo salariale con i Boston Celtics, Jaylen Brown è diventato il primo giocatore NBA a superare la cifra dei 300 milioni di dollari. Brown ha esteso il contratto attuale per altri 5 anni, in cui prenderà 304 milioni. Nel’96 Juwan Howard firmò un rinnovo da 100 milioni. Mike Conley superò la quota dei 150 nel 2016, e l’anno dopo Steph Curry fu il primo a rinnovare per più di 200 milioni. Con il salary cap che si espande in modo esponenziale grazie all’aumento dei ricavi, i contratti delle star continueranno ad aumentare. Riportiamo allora un articolo di CBS Sports, dove ci si chiede chi sarà il primo a firmare un rinnovo da 400 milioni.

Il salary cap viene annunciato di anno in anno, ma visto le tendenze attuali si possono fare delle previsioni sulle prossime stagioni. Nel 2023/24 sarà di 136 milioni, e secondo le proiezioni andrà a crescere in modo importante negli anni successivi: 149 milioni nel 2024/25, 165 nel 2025/26, 181 nel 2026/27 e quasi 200 milioni nel 2027/28.

Il contratto di Jaylen Brown da 304 milioni inizierà nella stagione 2024/25. Con i dati attuali, chi firmerà un rinnovo al super massimo salariale con inizio nel 2025 andrà a guadagnare 335 milioni. Stiamo parlando di due stelle come Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum. Anche Steph Curry e Kevin Durant dovrebbero essere eleggibili, ma dubitiamo che le squadre NBA vorranno offrire loro dei contratti così dispendiosi e che si concluderanno quando avranno 42 anni.

Chi rinnoverà nel 2026 sarà il primo a raggiungere un traguardo importante: ricevere un milione per ogni partita di regular season. Tre giocatori che si potranno trovare in questa situazione sono Joel Embiid, Luka Doncic e Trae Young. Ma, secondo le proiezioni attuali, sarà chi firmerà un super max salariale con inizio nel 2027 a superare la fatidica quota dei 400 milioni. Nikola Jokic potrebbe diventare il primo a farlo, ma è probabile che non arrivi alla fine del contratto attuale per rinnovare. Al momento, il favorito a rompere questo tetto di cristallo dei 400 milioni sembra Shai Gilgeous-Alexander. Ma in quattro anni può succedere davvero di tutto, e quelle attuali sono solo congetture.

