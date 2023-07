World Cup FIBA, ecco i giocatori NBA che parteciperanno

Il 25 agosto ci sarà la prima palla a due della FIBA Basketball World Cup 2023. In totale parteciperanno 32 Paesi di tutto il mondo, che si incroceranno in 92 partite contendendosi l’ambito trofeo Naismith. Il torneo si terrà tra Filippine, Giappone e Indonesia.

Ancora una volta protagonisti della rassegna saranno ovviamente i giocatori della NBA. Sebbene storicamente il basket stelle a strisce dia molto più peso al torneo olimpico. Non solo americani, ovviamente. Ecco, allora, i giocatori che militano nella massima lega statunitense presenti nei roster della FIBA World Cup.

Gruppo A:

Angola: Non è ancora stato annunciato il roster. Tra quelli attualmente convocabili c’è solo Bruno Fernando (Atlanta Hawks).

Repubblica Dominicana: Non è stato annunciato il roster. Sicuramente stella e trascinatore della squadra sarà Chris Duarte (Sacramento Kings).

Italia: Neanche a dirlo… Simone Fontecchio (Utah Jazz). Dopo ovviamente la delusione – anche se in fondo aspettata – del rifiuto di Paolo Banchero e l’infortunio annuale di Danilo Gallinari.

Filippine: Jordan Clarkson (Utah Jazz), che ha sempre dimostrato grandi cose con la canotta delle isole pacifiche.

Gruppo B:

Cina: Nessun giocatore NBA in rosa.

Serbia: Roster non annunciato. Sicuramente presenti al Mondiale saranno il due volte MVP Nikola Jokic (Denver Nuggets), il suo quasi omonimo Nikola Jovic (Miami Heat), Vasilje Micic e Aleksej Pokusevski (Oklahoma City Thunder) e Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks). Per una squadra che sarà tra le favorite per la vittoria finale.

Sud Sudan: Non ha giocatori NBA all’attivo.

Porto Rico: Non ha giocatori NBA all’attivo.

Gruppo C:

Grecia: Non è stata annunciata la rosa. Ma ovviamente il nome di punta sarà quello di Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), se riuscirà a recuperare in tempo dall’infortunio.

Giordania: Nessun giocatore NBA a roster.

Nuova Zelanda: Nessun giocatore NBA in rosa.

Stati Uniti: Ed eccoci al Team USA. i convocati di coach Kerr sono: Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) e Austin Reaves (Los Angeles Lakers).

Gruppo D:

Egitto: Nessun giocatore NBA in rosa.

Lituania: Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans).

Messico: Nessun giocatore NBA a roster.

Montenegro: Nikola Vucevic (Chicago Bulls).

Gruppo E:

Australia: Nomi non sempre altisonanti, ma gli Aussies hanno spesso dimostrato di essere una nazionale molto ostica. E questa volta saranno guidati dalle mani educatissime di Josh Giddey (Oklahoma City Thunder). Oltre alla guardia, ci saranno anche Xavier Cooks (Washington Wizards), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Dante Exum (Dallas Mavericks), Josh Green (Dallas Mavericks), Joe Ingles (Orlando Magic), Jock Landale (Houston Rockets), Patty Mills (Atlanta Hawks), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers), Jack White (Oklahoma City Thunder).

Finlandia: Chi se non The king in the north Lauri Markkanen (Utah Jazz)?

Germania: Maxi Kleber (Dallas Mavericks), Dennis Schroder (Los Angeles Lakers), Daniel Theis (Indiana Pacers), più i fratelli Franz Wagner (Orlando Magic) e Moritz Wagner (Orlando Magic).

Giappone: Yuta Watanabe (Phoenix Suns), Rui Hachimura (Los Angeles Lakers).

Gruppo F:

Capo Verde: Nessun giocatore NBA in rosa.

Georgia: Goga Bitadze (Orlando Magic), Sandro Mamukelashvili (San Antonio Spurs).

Slovenia: Vlatko Cancar (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Venezuela: Nessun giocatore NBA a roster.

Gruppo G:

Brasile: Raul Neto (Cleveland Cavaliers).

Costa d’Avorio: nessun giocatore NBA in rosa.

Iran: Nessun giocatore NBA in rosa.

Spagna: Ricky Rubio (Cleveland Cavaliers), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Usman Garuba (Atlanta Hawks).

Gruppo H:

Canada: Una squadra che, sulla carta, potrà fare tanto – tantissimo – bene. Guidati dal neo campione NBA, le foglie d’acero proveranno l’assalto al mondiale. A roster stelle della NBA come Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), RJ Barrett (New York Knicks). Ma anche gregari di lusso: Dillon Brooks (Houston Rockets), Lu Dort (Oklahoma City Thunder), Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves), Kelly Olynyk (Utah Jazz), Dwight Powell (Dallas Mavericks), Oshae Brissett (Boston Celtics) e Cory Joseph (Golden State Warriors).

Francia: Frank Ntilikina (free agent, ex Dallas Mavericks), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves). Una delle favorite sarà però priva del suo unicorno Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), che ha preferito rimanere negli Stati Uniti per concentrarsi sulla stagione che verrà.

Lettonia: Kristaps Porzingis (Boston Celtics), Davis Bertans (Oklahoma City Thunder)

Libano: Non ha giocatori NBA a roster.

Leggi Anche

NBA, Bridges torna a parlare alla stampa dopo un anno dall’arresto

NBA, Draymond Green e i vecchi dissapori con Chris Paul: “Risolveremo ogni questione da adulti”

Mercato NBA, coach Daigneault rinnova il proprio contratto con OKC