NBA, Michael Jordan e Magic Johnson in vacanza insieme a Capri | VIDEO E FOTO

Michael Jordan e Magic Johnson sono in Italia. Le due leggende della NBA degli anni ’80 e ’90 si trovano in questi giorni in quel di Capri, dove lo stesso Magic trascorre periodi più o meno abituali ogni estate. Questa volta, però, alla vacanza sull’isola si è aggiunto anche un suo amico di vecchia data, ossia lo stesso Jordan insieme alla moglie Yvette. Non solo lui, però, perché insieme all’ex giocatore dei Lakers c’è anche l’attore Samuel L. Jackson (con la sua compagna LaTanya, ndr), Greg Mathis e John e Vicki Palmer.

Detto questo, nella notte Magic ha postato una serie di fotografie su Twitter che lo ritraggono al ristorante Da Paolino a Capri, insieme allo staff del locale che ha intrattenuto gli ospiti suonando “Volare”.

Tonight we enjoyed an incredible dinner at the world-famous Da Paolino Ristorante aka the lemon tree restaurant in Capri, Italy! AND I got to hang out with my great friend and the greatest basketball player to ever live, Michael Jordan, and his wife Yvette, Sam and LaTanya… pic.twitter.com/IQe05NkutC

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 12, 2023