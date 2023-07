NBA, Sabonis si opera al pollice rotto

Che Domantas Sabonis abbia giocato con una frattura al pollice destro tutti gli ultimi cinque mesi della stagione NBA 2022-23 non è certo una novità. Compresi i Playoff. L’allenatore della nazionale lituana Kazys Maksvytis ha confermato in una conferenza stampa che il centro tre volte All Star si è sottoposto a un intervento chirurgico per riparare il dito.

“La ragione principale per la indisponibilità di Sabonis quest’estate è stata la sua salute. Ha provato a recuperare senza l’intervento chirurgico, ma non ha funzionato e ha perso tempo. Dopo l’intervento, tutto richiede più tempo. Mi ha promesso che la prossima estate sarà a mia disposizione”.

Sabonis avrebbe dovuto partecipare alla FIBA World Cup da agosto, ma a causa dell’operazione sarà costretto a rinunciare. Non sono ancora state rese note delle tempistiche precise sul recupero. Ѐ possibile che il lituano debba saltare anche le prime settimane della prossima stagione NBA.

La scorsa stagione, Sabonis ha registrato una media a partita di 19.1 punti con il 61.5% al tiro, 12.3 rimbalzi e 7.3 assist. Nessuno ha messo a referto più doppie doppie di lui in tutta la lega. L’infortunio, subito a fine dicembre, non ha intaccato per nulla il suo andamento. Tutt’altro: 19.9 punti con il 61.7% al tiro, 12.3 rimbalzi e 7.6 assist a partita. Ma i problemi di gestione palla a causa del dolore alla mano si sono visti in maniera eclatante durante la serie persa contro i Golden State Warriors.

