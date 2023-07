Rockets, ecco Dillon Brooks. I dettagli della sign and trade a cinque sul mercato NBA

Il periodo di July Moratorium aveva consigliato – per non dire imposto – prudenza riguardo ai dettagli della sign-and-trade che ha portato Dillon Brooks agli Houston Rockets. Ora che lo scambio è messo nero su bianco su un comunicato ufficiale, se ne possono invece sviscerare tutte le ramificazioni.

Dillon Brooks agli Houston Rockets: i dettagli

Quali sono le squadre coinvolte nella sign and trade?

Cinque le squadre coinvolte a vario titolo: Rockets, appunto, Hawks, Grizzlies, Thunder, Clippers. Un effetto domino conseguente che potrebbe non essere finito qui.

Cosa ottengono gli Houston Rockets?

Brooks (via sign-and-trade), la seconda scelta Clippers al Draft NBA 2026 e un’ulteriore second round pick originariamente dei Clippers, passata ai Grizzlies (2027). Inoltre, i texani hanno acquisito da Atlanta i Draft rights su Alpha Kaba.

Cosa ottengono gli Atlanta Hawks?

Atlanta si prende TyTy Washington e Usman Garuba – già girati ai Thunder in una trade collaterale, che citeremo in chiusura – la seconda scelta 2025 Timberwolves(dai Rockets) e una seconda scelta 2028 sempre in mano a Houston. Compensazioni in denaro (cosiddette cash considerations) dai Thunder.

Cosa ottengono i Memphis Grizzlies?

In Tennessee arriva Josh Christopher.

Chi passa ai Los Angeles Clippers?

Ad L.A. si accasa invece Kenyon Martin Jr.

Come si muove Oklahoma City? E dove è finito Patty Mills?

I Thunder accumulano scelte, non una novità: seconda scelta 2024, 2029 e 2030 dai Rockets. Per Patty Mills Oklahoma City è stata solo una tappa di passaggio. Nuovamente valigia in mano, ha chiuso il cerchio di questa sign and trade finendo ad Atlanta.