Kristaps Porzingis in queste settimane può festeggiare due volte: una per essere finito in una squadra contender per il titolo NBA – via trade dai Washington Wizards coinvolgendo anche il nostro Danilo Gallinari – e in secondo luogo per l’estensione contrattuale appena accordata con i Boston Celtics: il lungo firmerà un contratto biennale da 60 milioni di dollari.

