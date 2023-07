Zion 3: la colorazione ufficiale della nuova signature shoe di Williamson con Jordan

Zion Williamson fatica a trovare continuità in NBA, contatore fermo a 29 per quanto riguarda le partite disputate nell’ultima stagione. In compenso, sul piano del marketing la sua figura continua ad essere centrale. Nick De Paula, da anni occhio esperto in materia di sportswear, ha condiviso le immagini con la colorazione delle nuove Zion 3. Si tratta della terza signature shoe griffata Jordan Brand che vede protagonista Zion Williamson. La presentazione si è tenuta oggi, sabato 1 luglio, a Parigi.

