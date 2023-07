Mercato NBA, Shake Milton e Nickeil Alexander-Walker firmano con Minnesota

Shake Milton e Nickeil Alexander-Walker si aggiungono al roster dei Minnesota Timberwolves. Se per il secondo si tratta sostanzialmente di un rinnovo contrattuale, per Milton – invece – è una nuova avventura in NBA. L’ex giocatore dei Philadelphia 76ers si è accordato sulla base di un contratto biennale da 10 milioni di dollari (utilizzando parte della MLE) con il secondo anno in team option. Diversa lettura per Alexander-Walker il quale ha firmato invece un biennale da 9 milioni di dollari interamente garantiti.

