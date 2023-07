Mercato NBA, DeAngelo Russell rinnova con i Lakers

Una free agency consistente, quella dei Lakers. Dovevano circondare LeBron e AD di tiro e grinta, e così hanno fatto. Da Hachimura, a Reddish, a Vincent e Prince. Aspettando il rinnovo di Austin Reaves. Adesso è il turno di DeAngelo Russell.

Il 27enne ha rinnovato con i gialloviola: biennale a 38 milioni di dollari complessivi. un contratto che molti avevano previsto, utile sotto due punti di vista. In primo luogo, garantisce a Ham una buona opzione per la regular season (Russell la scorsa stagione viaggiava a 17.4 punti, 3 rimbalzi, 6.1 assist e 1 rubata a partita con i Lakers). In secondo luogo, permette al front office losangelino di avere un buon contratto da inserire in futuri scambi alla trade deadline. Una win-win per entrambe le parti, che conferma la volontà dei Lakers di non sprecare l’ltimo anno di contratto di LeBron James.

