Mercato NBA, Miami firma Thomas Bryant e aspetta Lillard

Il primo e il più grande domino della stagione sta per cadere. Damian Lillard ha richiesto ai Portland Trail Blazers di essere ceduto, e secondo molti insiders avrebbe precisato una destinazione di suo particolare gradimento: gli Heat. Inutile dire che tutta la offseason di Miami orbitava intorno a questa evenienza, vista la poca aggressività nel cercare di strappare Beal agli Wizards. E sono stati accontentati. Brooklyn, Philadelphia, anche San Antonio. Tutte squadre che possono offrire molto di più a Portland rispetto a Miami. Ma per Dame è più probabile che conti la volontà del giocatore.

Secondo Chris Haynes di Bleacher Report, Miami incentrerà la sua offerta su varie prime scelte più Tyler Herro (contratto da 120 milioni in 4 anni). Probabile anche l’aggiunta di Duncan Robinson mentre gli Heat starebbero cercando in tutti i modi di tenere fuori dalla trattativa il nome di Caleb Martin. Nelle prossime ore si saprà di più.

Intanto Pat Riley non ha certo smesso di operare. E quindi, un biennale da 5.4 milioni per Thomas Bryant. Dopo Richardson e Love, e dopo aver ceduto Oladipo e Strus, ecco il nuovo innesto. Nell’ultima stagione, tra Lakers e Nuggets, ha registrato 9.8 punti e 5.7 rimbalzi a partita in solo 18 minuti. Un centro di riserva di tutto rispetto, se contiamo che nelle ultime stagioni gli Heat hanno dovuto affidarsi ai vari Dedmon o Zeller.

