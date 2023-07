I Milwaukee Bucks avevano essenzialmente due nomi sul loro taccuino per l’offseason, con la stessa priorità: tenere intatto il nucleo che solo un paio di stagioni addietro aveva portato al titolo NBA. Confermato Khris Middleton, è toccato a Brook Lopez sciogliere ogni dubbio. Il centro resterà in Wisconsin firmando un biennale da 48 milioni di dollari. Lo scrive Shams Charania di The Athletic.

