Mercato NBA, Irving incontrerà i Phoenix Suns

Kyrie Irving incontrerà i Phoenix Suns a Los Angeles. Dal nulla, a interrompere la tranquillità di un normale giovedì pomeriggio, ci pensa Chris Haynes di Bleacher Report. Tra poco più di 24 ore inizierà la Free Agency 2023, più precisamente alla mezzanotte italiana tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. Una volta aperte le danze, la prima scelta al Draft 2011 potrà liberamente ascoltare le offerte delle altre franchigie.

Fino a pochi minuti fa, i Dallas Mavericks erano i favoriti indiscussi. Gli unici a potersi permettere di rinnovarlo al massimo salariale: 5 anni, 272 milioni di dollari. Persino Brian Windhorst poche ore fa, parlando a Get Up ESPN, aveva rivelato una totale assenza di mercato intorno a Irving. E l’unica altra possibile destinazione sembrava essere Los Angeles, per lo stretto legame che lega ancora Kyrie a LeBron.

I Phoenix Suns sono un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Dopo l’acquisizione di Bradley Beal e la decisione di non scambiare DeAndre Ayton, la franchigia dell’Arizona sembrava aver terminato la sua caccia alle stelle. Non è così. La strategia del nuovo proprietario Matt Ishbia è molto aggressiva: da Durant, allo stesso Beal fino al corteggiamento di Irving. L’anello è l’unico obiettivo, costi quel che costi. Che Kyrie sia disposto a giocare con la canotta dei Suns a prezzo di saldo è però impensabile. Più probabile la strada della sing-and-trade con Dallas, che in questo modo non perderebbe gratuitamente la guardia ex Cavs. Si tratterebbe, in ogni caso, di uno sforzo economico incredibile. Con il nuovo Collective Bargaining Agreement, approvato nella giornata di ieri, questa transazione porrà Phoenix oltre il cosiddetto first apron (7 milioni di dollari oltre la luxury tax).

Non solo Phoenix. A Los Angeles Irving incontrerà anche gli Houston Rockets e i Dallas Mavericks. Questi ultimi rimangono i favoritissimi. Anzi, è probabile che l’incontro Kyrie-Suns sia tutto uno stratagemma del giocatore per mettere pressione sui Mavs e costringerli ad alzare l’offerta.

Leggi Anche

Mercato NBA, Lakers interessati a Bruce Brown

Mercato NBA 2023, player option: tutte le scelte dei giocatori

NBA, Victor Wembanyama farà il debutto nella Summer League degli Spurs a Las Vegas