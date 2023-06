NBA Draft 2023, tutte le scelte del secondo giro

Dopo aver visto le scelte del primo giro del Draft NBA 2023 andato in scena nella notte, andiamo a delineare anche quelle del secondo giro. Diversi i giocatori che possono essere considerati interessanti, a partire da Leonard Miller alla 33 con Minnesota (talento da lottery, da rivedere alcune cose) per passare a Andre Jackson Jr. (difesa di livello). Occhio anche alla scelta dei Lakers alla 40 con il nome di Maxwell Lewis, in origine dato al primo giro e poi scivolato al secondo.

NBA Drat 2023: le scelte al secondo giro

31. Charlotte Hornets (via Celtics): C James Nnaji, Nigeria

32. Denver Nuggets (via Pacers): SG Jalen Pickett, Penn State

33. Minnesota Timberwolves (via Spurs): SF Leonard Miller, G League Ignite

34. Sacramento Kings (via Hornets): SG Colby Jones, Xavier

35. Chicago Bulls (via Celtics): SF Julian Phillips, Tennessee

36. Milwaukee Bucks (via Magic): SG Andre Jackson Jr., UConn

37. Oklahoma City Thunder (via Wizards): Hunter Tyson | SF | Clemson

38. Sacramento Kings (via Pacers): SF Jordan Walsh, Arkansas

39. Atlanta Hawks (via Celtics): PF Mouhamed Gueye, Washington State

40. Los Angeles Lakers (via Pacers): SF Maxwell Lewis, Pepperdine

41. Charlotte Hornets (via Thunder): SG Amari Bailey, UCLA

42. Washington Wizards (via Bulls): C Tristan Vukcevic, Serbia

43. Portland Trail Blazers (via Hawks): SF Rayan Rupert, France

44. San Antonio Spurs (via Raptors): SG Sidy Cissoko, G League Ignite

45. Memphis Grizzlies (via Timberwolves): PF Gregory Jackson, South Carolina

46. Atlanta Hawks (via Pelicans): SG Seth Lundy, Penn St.

47. Indiana Pacers (via Los Angeles Lakers) SG Mojave King, G League Ignite

48. Los Angeles Clippers: SF Jordan Miller, Miami

49. Cleveland Cavaliers (via Warriors): SG Emoni Bates, E. Michigan

50. Oklahoma City Thunder (via Heat): SF Keyontae Johnson, Kansas St.

51. Brooklyn Nets: SF Jalen Wilson, Kansas

52. Phoenix Suns: PF Toumani Camara, Dayton

53. Minnesota Timberwolves (via Knicks): SG Jaylen Clark, UCLA

54. Sacramento Kings: SF Jalen Slawson, Furman

55. Washington Wizards (via Cavaliers): SG Isaiah Wong, Miami

56. Memphis Grizzlies: SF Tarik Biberovic, Turkey

57. Golden State Warriors (via Wizards): PF Trayce Jackson-Davis, Indiana

58. Milwaukee Bucks: SF Chris Livingston, Kentucky