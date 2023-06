NBA, Warriors: Mike Dunleavy Jr. GM di Golden State dopo Bob Myers

Bob Myers lascerà l’incarico di general manager dei Golden State Warriors il prossimo 30 giugno. La franchigia californiana non ha tardato a trovare il sostituto. Nella giornata di giovedì, attraverso un comunicato, è arrivata l’ufficialità della promozione a GM di Mike Dunleavy Jr. Alla sesta stagione nel front office, dove arrivò come scout nel 2018-19, Dunleavy ha alle spalle 15 stagioni NBA. Furono proprio gli Warriors, peraltro, a sceglierlo con la terza scelta assoluta nell’ormai lontano Draft NBA 2002

Queste le parole di Joe Lacob, co-proprietario e CEO di Golden State:

“Riteniamo che Mike sia il fit perfetto per guidare il nostro settore basketball operations. Ha un sacco di conoscenza cestistica. […] È giovane, energico, ha costruito molteplici relazioni all’interno della lega e comunica bene con allenatori e giocatori – tutti elementi importanti in quest’ambito. Mike è pronto per questa sfida e responsabilità.”