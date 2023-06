Mercato NBA, Danilo Gallinari esercita la player option con i Boston Celtics

Danilo Gallinari ha scelto di esercitare la player option presente nel suo contratto con i Boston. Celtics per la stagione NBA 2023-2024. Lo ha comunicato direttamente a ESPN Arn Tellem, agente di Excel Sports Management che cura gli interessi del giocatore italiano.

La player option offre le dovute garanzie a Gallinari, specialmente dopo un anno ai box per infortunio. L’intenzione di prolungare la sua esperienza in Massachusetts era già chiara nel messaggio con il quale aveva commentato la chiusura della campagna Playoff dei Boston Celtics. La postseason dei biancoverdi si è chiusa con la sconfitta in Gara 7 per mano dei Miami Heat, campioni della Eastern Conference per la seconda volta negli ultimi quattro anni.

