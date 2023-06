I Phoenix Suns hanno recentemente tagliato Chris Paul: una decisione che fa male al giocatore che, in una recente intervista, ha espresso il desiderio di voler continuare la sua carriera in Arizona. Un’opzione al momento improbabile, mentre appare più concreta la possibilità di vederlo indossare un’altra maglia: dai Lakers ai Clippers, CP3 fa gola a molte squadre.

Chris Paul ‘absolutely’ hopes to remain with Suns: ‘I don’t want to be anywhere else’ https://t.co/uhbQuoK0YT pic.twitter.com/zmQNE1Kn6h — Ron Bohning (@RonBohning) June 16, 2023

Chris Paul vuole i Suns: “Non vorrei essere da nessun’altra parte”

Recentemente intervistato Duane Rankin di Arizona Republic, Chris Paul ha espresso tutta la sua intenzione di voler rimanere ai Phoenix Suns. La franchigia ha tempo fino al 28 giugno per rinunciare al giocatore e, in questo caso, dovranno dargli il corrispettivo salariale di 15,8 milioni di dollari anziché i 30,8 per la stagione 2023/24.

C’è la possibilità che i Suns tornino sui loro passi e firmino nuovamente CP3, ma al momento non sembra così concreta. Paul farà di tutto per convincere la dirigenza a farlo rimanere, lui vuole continuare a giocare per Phoenix:

“Ho parlato con la mia famiglia, con il mio agente e con mio fratello: abbiamo fatto varie ipotesi su quale potrebbe essere il mio futuro, ho capito che non vorrei essere da nessun’altra parte se non a Phoenix”

Se effettivamente non dovesse rimanere a Phoenix, Chris Paul avrà l’imbarazzo della scelta. Molte squadre sono interessate a lui, a partire dai Los Angeles Lakers del suo amico LeBron James: la possibilità di vestire la maglia gialloviola potrebbe concretizzarsi in caso di addio di D’Angelo Russell; CP3 è sul taccuino anche dei Clippers, stuzzicati dall’idea di rivederlo indossare i colori della franchigia. Tornare a LA – indifferentemente dalle compagini – gli permetterebbe sia di stare vicino alla sua famiglia e, soprattutto, di poter lottare per il titolo.

Leggi anche:

Mercato NBA, Danilo Gallinari esercita la player option con i Boston Celtics

NBA, Karl-Anthony Towns: “Ho cambiato il gioco con le mie qualità”

Mercato NBA, Gregg Popovich allontana il ritiro: pronto il rinnovo triennale con San Antonio