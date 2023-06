NBA Finals, Jamal Murray: “Siamo pronti per vincere il titolo”

I Denver Nuggets si sono portati avanti sul 3-1 nella serie e avranno la possibilità di chiudere la pratica in Colorado nella notte tra lunedì e martedì.

La squadra di coach Malone, anche stanotte, è sembrata averne di più: con Jokic in panchina con 5 falli, i giocatori di Denver non hanno avuto tentennamenti e hanno continuato a giocare la loro pallacanestro. Jamal Murray ha sfruttato la pressione della difesa, e la buona serata al tiro dei Nuggets (14/28 da tre complessivo), per distribuire ben 12 assist con 0 palle perse.

Da un paio di partite il focus di coach Spoelstra è stato quello di limitare la potenza offensiva del playmaker di Denver, ma, anche stasera, è parsa evidente la superiorità in attacco dei ragazzi di Malone, soprattutto per quanto riguarda le innumerevoli opzioni offensive: lo testimoniano i 27 punti di un ottimo Aaron Gordon o i 21 punti dalla panchina di un inaspettato Bruce Brown.

Queste le parole di Murray nel post-partita:

“Siamo pronti per vincere il titolo, abbiamo gli strumenti per farlo. Ci pensiamo da un bel po’. Siamo concentrati, non dobbiamo pensare troppo. Siamo concentrati, pronti per vincere. Se Jokic esce, abbiamo altri 5 ragazzi pronti a dare tutto. Stessa cosa se sono io ad uscire dal campo.”

Ha poi continuato parlando di Aaron Gordon:

“E’ per questo che l’abbiamo preso. E’ un animale. E’ forte fisicamente. Ci aiuta a rimanere compatti, è un giocatore altruista. Sta giocando bene dall’inizio dei Playoff, in tutta la stagione è stato fenomenale.”

Denver è ora a soli 48 minuti di distanza dal primo titolo NBA della loro storia.

