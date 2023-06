NBA Finals, Nikola Jokic dopo Gara 4: “Non ci siamo messi comodi”

I Nuggets sono a un passo dal diventare, per la prima volta nella storia della franchigia, campioni NBA. Dopo la vittoria di Gara 4 in trasferta, hanno la possibilità di chiudere le Finals davanti ai propri tifosi alla Ball Arena di Denver. Nella sessione con i giornalisti dopo la fine della partita, Nikola Jokic ha detto che è importante rimanere concentrati e che ha molto rispetto per i Miami Heat:

“Ci manca ancora una vittoria. Dobbiamo vincere ancora una partita. Mi piace il fatto che non siamo rilassati e non ci siamo messi comodi. Eravamo disperati, e lo siamo ancora. I nostri avversari stanno facendo qualcosa di fantastico, e noi sappiamo che sono capaci di fare la storia. Noi li rispettiamo molto, io li rispetto molto. Noi gli diamo il rispetto che meritano, e continueremo a giocare come se fosse la prima partita della serie o una gara secca”

Jokic ha poi parlato della crescita dei Nuggets nelle ultime stagioni:

“Sono felice che siamo cresciuti ogni anno come squadra e ogni anno ci siamo sempre migliorati un po’. E ora ci ritroviamo in questa situazione. Noi siamo riusciti a integrare bene i ragazzi scelti al Draft, e certamente abbiamo aggiunto alcuni ottimi giocatori che hanno accettato la nostra cultura e il nostro stile di gioco. Penso che è per questo che ci ritroviamo in questa situazione. Il mio viaggio personale non è così tanto interessante”

Il miglior realizzatore della serata è stato Aaron Gordon (27 punti), e il due volte MVP ha voluto congratularsi con lui:

“Aaron [Gordon] era uno dei migliori giocatori ad Orlando. Ora ha un ruolo completamente diverso, si sacrifica per la squadra. E questo dice molto di lui. Oggi è stato il nostro miglior giocatore in campo, e ogni sera difende contro il miglior giocatore avversario. E’ un lavoro duro, forse non riceve i complimenti che merita, ma sappiamo quello che fa per la squadra e lo apprezziamo molto”

Jokic ha infine concluso parlando della sua evoluzione come giocatore:

“Non lo so, penso di giocare lo stesso tipo di pallacanestro. Forse è l’esperienza, o la conoscenza in più. Non lo so veramente, gioco la stessa pallacanestro da 15 anni. Sto tirando di più e sto segnando di più, ma penso che il fattore chiave sia proprio l’esperienza”

