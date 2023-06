NBA Finals, Jimmy Butler sulla sconfitta in Gara 4: “Abbiamo tre partite da prenderci”

Dopo le due sconfitte raccolte in casa, i Miami Heat si trovano sull’1-3 nelle NBA Finals. E’ il momento più difficile di questi Playoff per la squadra della Florida, che, entrata dal Play-In, ha raccolto una serie di scalpi molto importanti: Bucks, Knick e Celtics. Ora i ragazzi di coach Spoelstra rischiano di perdere le seconde Finals negli ultimi quattro anni. Ma Jimmy Butler, il grande leader di Miami, vuole continuare a crederci, e dopo la sconfitta in Gara 4 ha parlato così della mentalità e dell’obiettivo degli Heat:

“Ora siamo in una situazione in cui dobbiamo vincere ogni partita, e ne siamo capaci. Sappiamo di dover correggere alcune cose, ma non dobbiamo fare niente di impossibile. Dobbiamo scendere in campo e farlo, abbiamo tre partite da prenderci. Non dobbiamo smettere di crederci. Dobbiamo continuare a dare il massimo, a partire da domani, per migliorare. E lunedì dovremo fare in campo quello che ci siamo detti per tutto questo tempo e vincere. Dobbiamo farlo, non abbiamo altra scelta. Altrimenti avremo fatto tutto questo per niente. Tutti noi lo sappiamo, abbiamo qualcosa da fare”

Butler ha poi parlato dei tiri sbagliati da lui e dai compagni, dicendo che non sono certo gli errori al tiro a decidere una partita:

“E’ un gioco in cui puoi segnare o puoi sbagliare. Ho sbagliato alcuni tiri, ma è parte del gioco. Non penso che i tiri sbagliati saranno mai decisivi per vincere o perdere una partita. Abbiamo avuto delle mancanze, dai tagli in cui li abbiamo lasciti soli ai rimbalzi offensivi. Queste sono le parti del gioco che dobbiamo migliorare. Anche se sbaglierò dei tiri o qualche mio compagno sbaglierà a tirare, sono quelli gli aspetti del gioco su cui dobbiamo concentrarci”

L’ex giocatore dei Bulls ha concluso dicendo:

“Crediamo molto l’uno nell’altro e in noi stessi. Abbiamo fatto alcune cose molto difficili durante tutto l’anno e in questi Playoff, e ora abbiamo davanti l’impresa più difficile di tutte. Ma, come mi piace dire, le cose belle arrivano sempre dopo le cose più difficili. Questa è la realtà, dobbiamo giocare e vincere tre partite consecutive”

Insieme a Jimmy Butler era presenta davanti ai giornalisti anche Kyle Lowry, che ha commentato:

“Tutti noi sappiamo che dobbiamo dare il meglio e vincere. Questo accresce la nostra intensità. Ora è una win or go home, e la nostra intensità è stata sempre molto alta. Ma quando ti trovi in queste situazioni devi rimanere veramente molto concentrato ogni secondo, letteralmente ogni secondo”

Leggi anche:

NBA Finals, Nikola Jokic dopo Gara 4: “Non ci siamo messi comodi”

NBA Finals, Denver conquista Gara 4 e si porta sul 3-1

Celtics, Grant Williams operato alla mano sinistra: stop 6-8 settimane