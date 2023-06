I Phoenix Suns ripartono da Frank Vogel, ex allenatore dei Los Angeles Lakers con i quali vinse il titolo NBA nel 2020: nel giorno della sua presentazione in Arizona, il nuovo head coach della franchigia parla della sua filosofia di gioco, di cosa si aspetta da questa avventura e di Deandre Ayton, giocatore sul quale punta molto.

Deandre Ayton sarà uno dei giocatori cardine dei Phoenix Suns targati Frank Vogel. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex allenatore dei Lakers ha elogiato il centro ed è pronto a farlo tornare ai livelli di un All-Star:

“I think he can be one of the best centers in the league. … There are still areas that he can grow offensively, but I’m intent on really connecting with him and restoring him to an All-Star level player.”

Suns HC Frank Vogel on Deandre Ayton pic.twitter.com/NDooEjJcCQ

— NBA TV (@NBATV) June 6, 2023