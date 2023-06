NBA Finals, Bam Adebayo: “Godiamoci il momento, non tornerà facilmente”

Il clima in casa Heat è a dir poco sereno. Gara 3 nella notte italiana tra mercoledì 7 e giovedì 8 giugno sarà la prima di almeno due partite in Florida. E l’1-1 nella serie è un’opportunità che tutti nello spogliatoio di Miami percepiscono bene. Ma non c’è spazio per gonfiare il petto. La concentrazione è massima, come la fiducia nel compagno accanto. Perché nel Kaseya Center vincere è l’unica cosa che conta. Oggi, nelle interviste dopo la sessione di allenamento, Bam Adebayo si è soffermato sul primo consiglio ricevuto durante le finali del 2020. Una videochiamata da sua maestà Dwyane Wade mentre era con la squadra nella bolla di Orlando.

“Mi aveva detto: la cosa più importante riguardo alle Finals è farsi avvolgere completamente dal momento, giorne il più possibile. Perché non tornerà così facilmente.”

Il centro ex Kentucky ha parlato del contributo fondamentale di Duncan Robinson e Kevin Love. Del vantaggio di avere un allenatore esperto come Spoelstra, che fa provare fino alla nausea la difesa a zona per renderla perfetta al millimetro. E del più ovvio dei piani di gioco: rendere difficile all’avversario ogni singolo tiro. Ma anche di come un giocatore, sul palcoscenico più importante della sua carriera in un ambiente ostile come il palazzetto avversario, riesca a gestire il pallone a spicchi quando tira dalla lunetta.

“In quel momento devi pensarti completamente solo. Prendi del tempo, respiri, e ripensi a tutte quelle volte che hai tirato qualche tiro libero dopo una sessione di corsa, o stanco morto dopo un allenamento. Tornare a quei momenti ti dà fiducia, come se avessi già vissuto quei momenti.”

Jimmy Butler: “Vinceremo il titolo grazie ad Adebayo”

Jimmy Butler, ai microfoni del Kaseya Center, si è confermato il leader dello spogliatoio di Miami. La stella degli Heat non manca mai di dare meriti ai suoi compagni, prima di soffermarsi su di sé. Questa volta a prendersi i complimenti è toccato proprio a Bam Adebayo.

“Bam sta giocando dei Playoff incredibili. E anche in queste Finals, in cui ha di gran lunga il compito più difficile in difesa. Gioca con energia, senza mai concedersi pause. E nella metà campo offensiva gli sta riuscendo tutto. Abbiamo bisogno di lui. Adebayo sarà la ragione per cui vinceremo il Larry O’Brine Trophy.”

L’ex Marquette ha poi toccato svariati argomenti: dal suo periodo al Tyler Junior College, al compito di marcare uno contro uno Jamal Murray e Aaron Gordon, fino alla cultura vincente che si è instaurata a Miami. Alla solita domanda riguardante Playoff Jimmy Butler, l’ala texana ha risposto quasi scocciato.

Non sono una macchina segnapunti. Non sono uno che tira tanto, e se lo faccio è perché voglio vincere. Se vinciamo non mi interessa nulla, posso anche passare il pallone ogni possesso. Se tiro ogni possesso e vinciamo, non mi interessa. Questa storia di Playoff Jimmy non è reale. A me interessa solo vincere. Come mi aveva consigliato Dwyane Wade: devo essere me stesso, scrivere la mia storia e fare ciò che più amo, vincere.”

Prima del termine dell’intervista, Butler ha chiamato a raccolta il popolo di Miami chiedendo il loro sostegno.

Sono felicissimo per la città di Miami, per questa organizzazione. Si meritano di giocare le Finals. Si meritano di vincere il titolo. Faremo tutto il possibile perché accada. Sono sicuro che l’energia e il tifo nel palazzetto saranno senza eguali. Le persone si faranno sentire, e noi come loro.”

