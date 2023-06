NBA Finals, i Miami Heat si aggiudicano Gara 2

Dopo la sconfitta in Gara 1, i Miami Heat vincono la seconda partita delle NBA Finals e riportano la serie in situazione di parità. Alla Ball Arena di Denver i padroni di casa erano avanti di 15 lunghezze a metà del secondo quarto. Miami non ha però ceduto come in Gara 1, e si è riportata sotto, andando poi in vantaggio nell’ultimo quarto. Il tabellino finale recita 111-108 per gli ospiti, con la serie che si sposterà ora in Florida sulla situazione di 1-1.

Per Miami sono entrate le triple mancate in Gara 1. Gabe Vincent (23 punti, 8/12 dal campo e quattro triple) è stato il miglior realizzatore dei suoi, mentre Jimmy Butler ha chiuso con 21 punti e nove assist e Adebayo con 21 punti e nove rimbalzi. Max Strus ha segnato quattro tiri da tre, e dalla panchina Duncan Robinson e Kyle Lowry hanno contribuito rispettivamente con dieci e nove punti. A fine partita Erik Spoelstra, head coach degli Heat da ormai 15 anni, ha parlato così dell’impatto offensivo dei suoi ragazzi:

“Siamo stati più volenterosi. E questo non ti garantisce di vincere, ma almeno ti dà la chance migliore. La palla è andata dove doveva andare e ognuno sapeva cosa stavamo cercando di fare. Poi bisogna credere l’uno nell’altro. Abbiamo segnato alcuni punti sui tagli o sugli extra pass. Il movimento di palla ci ha concesso dei tiri aperti. Sì, è sempre meglio quando i tiri entrano nel canestro. Ma i nostri ragazzi sono dei lottatori, amano questi momenti”

A Denver non è bastato un super Nikola Jokic, che ha tenuto una prestazione monstre da 41 punti e 11 rimbalzi con 16/28 dal campo. Le statistiche mostrano però che, quando il serbo ha chiuso una partita con più di 40 punti in questi Playoff, sono arrivate zero vittorie e tre sconfitte per i Nuggets. Il record è di 13-1 quando ha segnato meno di 40 punti.

In Gara 2 è mancato il simbolo di Denver in questi Playoff, Jamal Murray, che si è fermato a 18 punti, mentre Michael Porter Jr. ha chiuso con cinque punti (2/8 dal campo e 1/6 da tre).

