NBA Finals 2023, Jamal Murray torna sull’ultimo tiro di Gara 2: “Posso segnare quei canestri”

Un tripla sbagliata di Jamal Murray ha aperto la strada per la vittoria in Gara 2 da parte dei Miami Heat contro i Denver Nuggets. Un finale non inedito per la compagine del Colorado che si era ritrovata in una situazione del genere lo scorso dicembre, contro i Portland Trail Blazers. In quel caso, Murray riuscì nel suo intento di realizzare una tripla con pochi secondi rimasti sul cronometro. Questa volta, l’errore ha consegnato il pareggio nelle NBA Finals 2023 ai Miami Heat. Queste le parole del playmaker a riguardo:

“Abbiamo scelto di non chiamare timeout e di creare qualcosa all’interno del flusso della partita. Mi avete visto giocare tante volte per sapere benissimo che ho segnato quel tipo di tiro tante volte in passato. Si è trattato di un buon tiro: è solo uscito”

A sostenere la tesi di Murray, ci ha pensato anche Mike Malone:

“Non stavamo generando buoni tiri a difesa schierata, e fermando la partita avremmo permesso alla difesa di Miami di organizzarsi, con il rischio di non arrivare a prendere invece un tiro come quello che si è preso Jamal, che dalla mia prospettiva è sembrato avere parecchie chance di entrare. Lo abbiamo visto segnare tiri del genere in passato.”

