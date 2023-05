JJ Redick sulla cavalcata dei Miami Heat: “Non sono per nulla stupito”

In una lega dove ormai troppo spesso a vincere sono le squadre più quotate, l’eccezione è sempre accolta a braccia aperte. Ma per JJ Redick, opinionista di ESPN, la cavalcata dei Miami Heat non è in nessun modo sorprendente. Durante l’ultima puntata del suo podcast The Old Man & The Three, l’ex guardia ha ammesso di aspettarsi i successi della squadra di Erik Spoelstra.

“Sono stupito che abbiano vinto e che ora si giochino le Finals? Assolutamente no. Soprattutto se si guarda come hanno giocato durante tutti questi Playoff.”

Redick ha poi fatto un paragone con gli altri sport americani, dove secondo lui succede molte più volte che una squadra sfavorita raggiunga il massimo dei successi.

“Questo è il motivo per cui amo lo sport. In altri sport succede così spesso. A livello di college, dove una sedicesima testa di serie batte la numero uno, o una undicesima testa di serie arriva fino alle Final Four. O nella NFL, dove una squadra dal Wild Card vince il Super Bowl. Nella NBA queste cose non succedono. Credo davvero sia fantastico. Nella stagione più equilibrata dal 1984, ci ritroviamo una ottava testa di serie (Miami) alle Finals. Bellissimo.”

