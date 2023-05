NBA, Bob Myers si dimette dal ruolo di GM e presidente di Golden State

Bob Myers ha deciso di licenziarsi dai Golden State Warriors. Il due volte dirigente dell’anno e architetto di quattro titoli NBA con i californiani, si è dimesso ufficialmente da presidente e direttore generale della franchigia. Ai microfoni di ESPN, Myers ha spiegato l’allontanamento volontario in questa maniera:

“È solo arrivato il giusto momento di lasciare.”

Myers, il cui contratto scadeva alla fine di giugno, ha rifiutato le ultime offerte di rinnovo da parte di Golden State che prevedevano cifre davvero importanti: il nuovo accordo lo avrebbe catapultato tra i dirigenti più pagati della lega. Myers, 48 ​​anni, ha detto di non essere sicuro del suo futuro percorso professionale, ma se un giorno dovesse decidere di tornare in NBA, sarà sicuramente inseguito dalle compagini più importanti in circolazione visti i suoi successi raccolti nell’ultima decade.

Nella notte, Myers parlerà in conferenza stampa della sua scelta di lasciare Golden State. Ha goduto di forti relazioni lavorative e personali con i membri più importanti dell’ultima legacy degli Warriors tra cui Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson e l’allenatore Steve Kerr. Con la partenza di Myers, il proprietario di GS, Joe Lacob, dovrebbe promuovere il figlio Kirk, attualmente già vicepresidente esecutivo.

Il dirigente sportivo è stato assunto come assistente GM nel 2011 e promosso a GM nel 2012 e – a parte l’arrivo di Curry prima del suo insediamento – ha da sempre organizzato trade, scelto giocatori al Draft e deciso su quali giocatori puntare in free agency. Prima di unirsi agli Warriors, Myers era un procuratore sportivo.

