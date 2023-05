Mercato NBA, i Lakers su Irving: Dallas però non vuole lo scambio con Russell

Kyrie Irving ai Los Angeles Lakers, ad oggi, rimane solo una suggestione di mercato NBA. Secondo quanto riporta la NBC, la franchigia gialloviola nelle ultime ore avrebbe tastato il terreno per arrivare al playmaker, nell’ultima stagione tra le fila di Dallas. I rumors si sono intensificati nell’ultimo periodo dopo che Irving è stato avvistato tra le prime file dell’ex Staples Center per seguire i Playoff NBA dei Lakers del suo amico LeBron James. Da quel momento in poi, i media americani si sono scatenati.

Tutto ciò ha portato molte speculazioni nelle ultime settimane su una sign-and-trade dei Lakers per cercare di riunire il nucleo della squadra del titolo 2016 dei Cavaliers. Sebbene Irving sia un free agent, i Lakers hanno chiarito che intendono firmare nuovamente Austin Reaves e Rui Hachimura come restricted free agent, erodendo il budget per offrire un contratto ‘decente’ allo stesso Kyrie – a meno che quest’ultimo decidesse di rendersi disponibile per un contratto annuale considerando la mid-level exception.

Dallas, nel frattempo, si è detta poco interessata nel mettere in piedi una sign-and-trade con i Lakers, i quali mettono sul tavolo D’Angelo Russell. Il play non ha convinto pienamente lo stesso LeBron James, il quale nel frattempo si prenderà una lunga offseason di pausa per valutare le mosse del front office californiano. I tifosi attendono.

