NBA, delusione Boston in Gara 7, Jaylen Brown: “Abbiamo fallito”

Gara 7 delle Finali di Conference doveva essere una serata storica per i Boston Celtics. Non solo sarebbero andati alle Finals per il secondo anno consecutivo, ma sarebbero diventati anche la prima squadra della NBA a ribaltare uno svantaggio di 0-3 in una serie Playoff. Alla fine, i ragazzi di Joe Mazzulla si sono arresi proprio sul più bello, nella gara decisiva al TD Garden davanti ai propri tifosi.

Che la serata sarebbe stata più complicata delle ultime tre partite lo si era capito alla prima azione, quando Jayson Tatum si è storto la caviglia ricadendo a terra dopo un tiro con fallo. I suoi 14 punti e 11 rimbalzi in 42 minuti mostrano la sofferenza con cui è rimasto in campo. Nella partita decisiva è mancato Jaylen Brown, che doveva fare il salto di qualità in “assenza” del compagno. Il numero 7 di Boston ha chiuso con 19 punti e otto rimbalzi, 8/23 dal campo e 1/9 da tre. A fine partita ha commentato:

“Abbiamo fallito. Io ho fallito e abbiamo deluso questa città. Nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto in questa stagione avevamo l’occasione per fare qualcosa di bello. Siamo arrivati fino a questo punto ma abbiamo fallito”

Dopo tre partite giocate con il cuore, Boston non è riuscita a fare l’impresa. Malcolm Brogdon, che aveva saltato Gara 6 per un infortunio al gomito, non ha segnato punti nei sette minuti sul parquet nell’ultima partita della serie. L’ex Indiana Pacers ha detto:

“Ci siamo messi in un buco da cui era difficile uscire, e nessuno di noi ci è riuscito. Questa notte è andata allo stesso modo: non siamo riusciti a uscire dal buco in cui ci siamo trovati. Penso che abbiamo dimostrato quanto siamo resilienti, quanto siamo forti riuscendo a uscire parzialmente da questa situazione. Ma non riuscire a finire l’impresa davanti ai propri tifosi? Questo è molto deludente”

Il più sereno davanti ai giornalisti è stato Joe Mazzulla, che ha voluto fare i complimenti ai propri giocatori nonostante la sconfitta:

“Quando eravamo sotto 3-0 ci siamo chiesti: come vogliamo essere definiti? Penso che i miei ragazzi abbiamo mostrato il loro carattere anche solo arrivando a questo punto”

