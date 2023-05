Dopo la cocente eliminazione nelle semifinali di Conference, LeBron James ha ipotizzato anche un suo possibile ritiro dal basket giocato: un’ipotesi tuttavia irrealizzabile per Dennis Schroder, suo compagno ai Lakers, con il play tedesco pronto a giocare con King James anche nella prossima stagione.

Nel corso della sua intervista a conclusione della stagione, Dennis Schroder ha affrontato il capitolo LeBron James e il suo possibile ritiro. Per il giocatore della Nazionale tedesca, King James ora è alle prese con turbamenti personali che gli fanno passare per la testa anche l’ipotesi di riporre, per sempre, le scarpe da gioco nell’armadietto.

Qualunque sia la scelta di LeBron lui la rispetterà, anche se gli consiglia di continuare visto l’energia che ha, come spiega Dennis Schroder durante l’incontro con i media:

“Ancora non l’ho visto e non ci ho parlato, non si è presentata l’occasione: non so cosa gli stia succedendo, forse è alle prese con una battaglia personale. Tuttavia se vuole ritirarsi a 40 anni, dopo essere uscito ai Playoff e aver segnato nell’ultima partita 40 punti, 10 rimbalzi e nove assist secondo me significa che puoi giocare ad alti livelli per almeno altri due anni. Qualunque cosa decida di fare starò e staremo dalla sua parte: ha giocato per 20 anni, spero che continui a giocare ma lo sosterrò sempre”