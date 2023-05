Kyrie Irving sul suo futuro: “Sono free agent, ma non ho fretta di decidere”

Reduce da una seconda parte di stagione non proprio esaltante, con i suoi nuovi Dallas Mavericks che hanno addirittura mancato i Play-in, Kyrie Irving sarà free agent per la prima volta dal 2019.

Il playmaker di Dallas ha lasciato ancora più dubbi sul suo futuro dopo le dichiarazioni rilasciate da lui stesso sui social:

“Sono un free agent quest’estate, ma non ho fretta di decidere. Tutte queste persone in TV quando parlano del mio nome accostandolo a tutte le squadre in cui potrei andare… potete smettere di prestargli attenzione, per favore?”