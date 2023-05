NBA Playoff 2023, Lakers: Mo Bamba potrebbe tornare in Gara 4 o 5

I Los Angeles Lakers sono ad un passo dall’eliminazione in questi NBA Playoff 2023 poiché sotto 0-3 nella serie contro i Denver Nuggets, ma non mollano. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, i gialloviola potrebbero recuperare in extremis Mo Bamba. Il lungo, che non gioca dal primo turno Playoff contro i Memphis Grizzlies a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, dovrebbe tornare a disposizione per Gara 4 o 5.

Il rientro di Bamba potrebbe regalare nuova linfa ai Lakers, poiché priva di un giocatore di quelle dimensioni nel ruolo di centro per ‘asfissiare’ in qualche maniera Nikola Jokic e sganciare Anthony Davis da un ruolo difensivo di primo livello. Bamba ha giocato pochi minuti per i Lakers in questa stagione dal momento in cui è stato acquisito dagli Orlando Magic.

È chiaro che ora i gialloviola dovranno portare a casa Gara 4 per regalare una chance certa di rientro al lungo. Può cambiare la serie? Molto difficile, anche perché le statistiche parlano decisamente chiaro.

