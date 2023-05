NBA, Lakers sotto 0-3 con Denver. LeBron James: “Dobbiamo pensare una partita alla volta”

Niente da fare per i Los Angeles Lakers: in Gara 3 a festeggiare sono stati ancora una volta i Denver Nuggets. La compagine di Nikola Jokic sembra essere troppo forte per LeBron James e compagnia. Nel match andato in scena nella notte, gli ospiti sono stati avanti dal primo all’ultimo quarto, subendo solamente un sorpasso. È chiara la strapotenza di Denver che con la sua qualità sta mettendo in grave difficoltà la squadra di coach Ham. LeBron James, presentatosi come di consueto in conferenza stampa dopo la sconfitta, ha parlato in questa maniera rispetto al deficit di 0-3 nella serie che sembra ormai chiudere i conti:

“Che messaggio voglio dare ai miei compagni? Dobbiamo pensare solo una partita alla volta. Solo una alla volta. Dobbiamo concentrarci su Gara 4, pensare solo a questa occasione. Chiaro, Gara 3 è finita, abbiamo avuto alcune occasioni per portarla a casa ma non le abbiamo sfruttate. Quindi dobbiamo prepararci per lunedì. Pensare alla prossima sfida. Ogni partita conta.”

Rispetto a qualche anno prima, quando i Lakers hanno affrontato i Nuggets i nella bolla di Orlando eliminandoli per 4-1, Denver sembra essere maturata. Jamal Murray, poi, è stato devastante nel primo tempo. Queste le parole di LeBron:

“Oggi Jamal è stato fantastico nel primo tempo. Li ha trascinati alla grande, ma alla fine eravamo solo sotto di tre punti a metà partita. Penso che abbiamo giocatori importanti in backourt. Da KCP a Michael Porter Jr. fino a Bruce Brown… anche Jeff ha realizzato un paio di canestri importanti oggi. Penso che sia stato il supporting cast delle loro stelle che ha permesso a Denver di mettere spesso la testa avanti.”

Poi, i complimenti finali verso Murray, tornato da un infortunio grave al crociato e in condizioni brillati in questi Playoff NBA 2023:

“Può segnare in ogni modo: dal campo, dalla linea del tiro libero e anche dalla linea dei tre punti. C’è da togliersi il cappello quando gioca così. È un giocatore diabolico.”

Per la cronaca, LeBron James ha chiuso con uno score di 23 punti, 12 assist e 7 rimbalzi. Dall’altra parte super Jamal Murray con 37 punti, 6 assist e 7 rimbalzi.

