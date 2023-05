NBA, i Miami Heat vincono anche Gara 2 contro Boston: Butler decisivo

Jimmy Butler ha registrato 27 punti, mettendo a segno due canestri pesantissimi nel finale permettendo ai Miami Heat di avere la meglio contro i Boston Celtics in Gara 2 e andare in vantaggio per 2-0 nelle finali della Eastern Conference. Davvero impressionante la prova del numero 22 che ha permesso ai suoi di rimontare nell’ultimo quarto, quando Miami era sotto di dieci lunghezze con circa 7 minuti sul cronometro. Da quel momento in poi è arrivato un parziale da 24-9 che ha tagliato le gambe ai padroni di casa.

Bam Adebayo ha segnato 22 punti, 17 rimbalzi e nove assist, mentre Caleb Martin -uscito dalla panchina – ha aggiunto altri 25 punti. A questo punto, gli Heat portano la serie in quel di Miami dove avranno l’incredibile opportunità di completare un clamoroso sweep, avendo due partite programmate tra le mura amiche.

Dall’altra parte non sono bastati i 34 punti, 13 rimbalzi e otto assist per Jayson Tatum. La stella dei Celtics ha registrato un sanguinoso 0 su 3 dal campo con due palle perse nel quarto quarto. Jaylen Brown ha segnato 16 punti, tirando malissimo (7 su 23 complessivamente), con un 1 su 5 al tiro negli ultimi 12 minuti.

