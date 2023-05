I Denver Nuggets si portano a casa anche Gara 2: una vittoria arrivata in rimonta nel segno di Jamal Murray, fenomenale con i suoi 37 punti, che nell’ultimo periodo ne mette a referto 23. Numeri stratosferici per il numero 27 di Denver che surclassa LeBron James e i Los Angeles Lakers.

Special. 37 PTS

10 REB

5 AST

4 STL pic.twitter.com/vZnDPp7g7t — Denver Nuggets (@nuggets) May 19, 2023

Jamal Murray: “Voglio ricordare queste Finals per il resto della vita”

La tripla decisiva è arrivata a poco meno di cinque minuti dalla fine dell’ultimo quarto e, una volta segnata, Jamal Murray ha gridato: “BANG” verso Mike Breen, marchio di fabbrica da giocatore dell’attuale telecronista ESPN. Quarto quarto sontuoso per il numero #27 dei Denver Nuggets: 23 punti segnati che gli permettono di superare quota 20 per la quarta volta in carriera ai Playoff, nessuno come lui negli ultimi 25 anni.

Nella conferenza stampa post partita Jamal Murray spiega il perché di quell’esultanza e della vittoria ottenuta sui Lakers e LeBron James, avversari di grande livello:

“Quando ero piccolo iniziavo il conto alla rovescia dei 24 secondi, tiravo e parlavo come facevano Marv Albert e Mike Breen: oggi ho rivissuto quei momenti, era la mia immaginazione da bambino che correva. Quando arriva il momento che vedi la tua famiglia tra i tifosi, il tuo fratellino, Mike Breen a bordo campo, sono tutti piccoli promemoria e rendono il momento più speciale. Stiamo giocando le finali di Conference contro i Lakers e LeBron, è un’opportunità straordinaria ed è qualcosa che ricorderai per tutta la vita: è questo che voglio fare. Sono contento perché abbiamo vinto e lo abbiamo fatto lottando, non abbiamo perso la fiducia nei nostri mezzi”

"Even when we are struggling, we don't lose belief in what we can do." Jamal 🎙 pic.twitter.com/fD6CMmYY2d — Denver Nuggets (@nuggets) May 19, 2023

Una vittoria importantissima per Denver che, ora, conduce la serie 2-0: con Jamal Murray così e Nikola Jokic in versione tripla doppia (23 pt- 17 rb. e 12 ast.) i Nuggets possono sognare in grande.

