Marcus Smart e la sfida NBA ai Miami Heat: “Ti mettono alla prova in molti modi”

La Gara 1 delle Eastern Conference Finals 2023 al Boston Garden ha fatto capire ai Celtics che la strada verso il bis alle NBA Finals sarà davvero ricca di sorprese. Marcus Smart ha evidenziato ai microfoni di The Athletic alcuni dei punti più ostici legati all’accoppiamento con i Miami Heat. Di seguito alcuni passaggi delle sue dichiarazioni:

“Innanzitutto, hanno un bravissimo allenatore come Spo [Erik Spoelstra]. È un grande maestro di scacchi di questo gioco, parte tutto da lui […]. Poi ci sono i giocatori che si sentono coinvolti e Jimmy Butler a guidare la carica. […] Rappresentano una sfida perché sanno esattamente ciò che vogliono e non mollano mai. Lottano fino in fondo per renderti la vita più difficile possibile. Ti mettono alla prova in molti modi. […] Corrono in attacco, corrono in difesa, mettono il fisico su ogni blocco, su ogni taglia fuori. […] Devi essere pronto.”