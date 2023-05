NBA, coach Malone alza la voce: “Parlano tutti dei Lakers, ma siamo noi avanti 2-0 nella serie”

I Denver Nuggets sembrano semplicemente inarrestabili in questi Playoff NBA 2023. Dopo aver chiuso la regular season in prima posizione, la compagine di Mike Malone ha alzato ulteriormente i giri del proprio motore, arrivando ad essere sostanzialmente ingiocabili. Nikola Jokic continua a sfornare triple-doppie come se non ci fosse un domani (ora è terzo nella classifica all-time ai Playoff, ndr), mentre Jamal Murray ha deciso di vestire i panni del supereroe registrando 23 punti nel solo ultimo quarto.

Quello che non va già, però, a coach Malone è che – nonostante il vantaggio nella serie – analisti e giornalisti vicini al mondo NBA continuino a sottolineare la bontà del gioco dei Lakers che – è vero – può mettere in difficoltà Denver ma è comunque sotto nella serie. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“È la prima volta che vedo una serie andare sull’1-0 per una squadra, ma la serie è finita agli occhi di tutti perché hanno messo Rui Hachimura su Nikola Jokic per sei possessi. Abbiamo vinto gara-1 e tutti non hanno fatto altro che parlare dei Lakers. Siamo onesti: la narrativa era ‘Ehi, i Lakers sono a posto. Sono sotto 0-1 ma hanno trovato il modo di batterli’. Nessuno ha parlato di Nikola Jokic che aveva appena realizzato una prestazione storica. Ha 13 triple doppie ai playoff, terzo ogni epoca. Quello che sta facendo è incredibile. Ma la narrativa non era per i Nuggets e non era per Nikola. La narrativa era sui Lakers e i loro aggiustamenti, ma potete stare tranquilli e calmi perché siamo noi a essere avanti 2-0”.

