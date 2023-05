Sergio Scariolo in orbita Toronto Raptors per ruolo head coach NBA

Sergio Scariolo potrebbe tornare in NBA sulla panchina dei Toronto Raptors, che già nel 2019 l’aveva portato a vincere il titolo 2019 da assistente di coach Nurse. L’esonero di quest’ultimo ha aperto una ricerca piuttosto lunga per il ruolo di capo allenatore.

A confermare l’incontro tra le parti, tenutosi al Majestic Hotel di Bologna con il consenso della stessa Segafredo, è stato proprio ‘Don’ Sergio nella conferenza stampa di vigilia di Gara 1 quarti Playoff LBA contro l’Happy Casa Brindisi.

Riportiamo dal sito ufficiale della squadra:

“Altri club? Io ho chiesto e informato la Società di questa intervista con i Raptors. I Raptors hanno chiesto il permesso alla Virtus per realizzare questo incontro, sono arrivati ieri, sono ripartiti questa mattina. E’ stata una buona chiacchierata, quasi con amici perché con loro ho vinto un titolo: credo che le cose siano state fatte in maniera corretta e alla luce del sole. La Virtus ha dato senz’altro il suo ok, in NBA nessuno farebbe questo tipo di domanda, talmente è alta l’abitudine della professionalità e dell’etica di ciascuno […] Il futuro per me è domani, gara1 vs Brindisi.“