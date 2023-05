L’abbraccio tra LeBron James e Stephen Curry al termine di Lakers Warriors

Una serie Playoff tanto attesa, quanto impronosticabile. Nell’arco di quasi due settimane, la sfida tra Lakers e Warriors ha fatto la fortuna di lega e broadcaster partner. In attesa dei dati relativi al sesto episodio della sfida, vi basti sapere che Gara 4 e Gara 5 avevano riscritto una dopo l’altra record di spettatori per quanto riguarda le emittenti via cavo. Parliamo rispettivamente di 7.52 e 7.55 milioni di spettatori medi, due delle partite più viste in assoluto (primo e secondo round Playoff) dal 2012.

La fotografia indimenticabile l’hanno regalata Stephen Curry e LeBron James dopo la sirena finale di Gara 6, con un abbraccio denso di significato e rispetto prontamente catturato dalle telecamere.

Leggi anche:

Lakers alle Western Conference Finals NBA: “LeBron James meraviglia senza età”

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Sergio Scariolo in orbita Toronto Raptors per ruolo head coach NBA