Lakers alle Western Conference Finals NBA: “LeBron James meraviglia senza età”

Non era facile dare credito ai Lakers, né tantomeno aspettarseli ancora in corsa a questo punto della stagione NBA, alle Western Conference Finals.

Il GM Rob Pelinka conosce meglio di tutti, nel suo ruolo dirigenziale, il peso delle aspettative. A risultato acquisito, con il quarto successo in sei partite contro gli Warriors, il sollievo è notevole.

Ecco le dichiarazioni raccolte da Spectrum SportsNet, emittente vicina alle vicende gialloviola:

“Incredibile. Gli Warriors sono un’organizzazione di assoluto livello, ovviamente campioni in carica. Voglio anzitutto esprimere grande rispetto per la serie disputata, hanno giocatori pazzeschi. [Per quanto ci riguarda] le difficoltà di inizio stagione ci hanno unito, in un certo senso, costituendo la nostra forza. I giocatori aggiunti poi hanno percepito il legame e la competitività della squadra. A volte si prova a smuovere, se non funziona il compito è aggiustare il tiro. A ridosso della deadline ci siamo concentrati sullo spot di ala e sull’aggiunta di pericolosità al tiro, playmaking. Di solito alla deadline si riesce a spuntare solo una delle caselle, noi siamo riusciti a coprirle tutte.”