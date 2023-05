D’Angelo Russell, dall’addio a Minnesota al rilancio NBA con i Lakers: “Vorrei restare”

La serie tra Warriors e Lakers rappresenta per D’Angelo Russell un incrocio tra due tappe della sua carriera – fin qui da journeyman NBA. Cinque squadre cambiate in otto anni fino al ritorno a L.A. da dove tutto ebbe inizio con il Draft.

Mercato NBA, il messaggio di D’Angelo Russell ai Lakers

Ai microfoni di Sam Amick di The Athletic l’ex seconda scelta assoluta ha messo in fila alcuni momenti significativi. Russell ha ribadito come quella gialloviola sia la soluzione migliore per il riscatto, anche in ottica futura. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ho speso tempo assieme a Steph [Curry] e visto come lavora, come si atteggia, come parla. […] Tutto ciò che fanno lì è speciale. Ho incrociato le mie strade con loro e mi porto dietro l’intero bagaglio d’esperienza. A Minnesota mi sentivo trattenuto, ‘ostacolato’. Dovevo essere la terza opzione. […] Non ho mai chiesto di essere ceduto ma dentro di me lo sentivo. […] Sono un uccello che ha bisogno di volare e [lì] non ne avevo possibilità. Vorrei restare qui [a Los Angeles] come sarei voluto rimanere a Minnesota.”

