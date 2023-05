Joel Embiid riceve il premio di MVP NBA dal commissioner Adam Silver

Joel Embiid, l’MVP della regular season NBA 2022-2023, ha ricevuto il premio di Most Valuable Player dalle mani di Adam Silver.

Embiid MVP NBA 2023: il video della premiazione

Queste le dichiarazioni del commissioner:

“Joel, hai detto che il tuo viaggio fino all’NBA è stato qualcosa di inverosimile, ma è stato possibile grazie al duro lavoro e alla tua determinazione. Per questo i tifosi a Philly ti amano così tanto. Congratulazioni, sei il KIA NBA MVP 2023.”

Il microfono è poi passato a Embiid:

“Wow, grazie ragazzi. Prima di tutto grazie a Dio, senza di lui non sarei qui. Ovviamente i miei compagni sono stati una componente fondamentale. Non mi troverei in questa posizione se non avessimo vinto [tante partite]. Grazie ai miei genitori e alla mia famiglia. Abbiamo vissuto una grande tragedia, con la perdita di mio fratello minore, ma siamo rimasti uniti. Mio figlio è qui da qualche parte […] Grazie anche alla mia fidanzata.”



Il centro di Philly ha inoltre speso parole di grande gratitudine per Luc Mbah Moute, che anni fa lo “scoprì” durante un BWB NBA in Africa, convincendolo al trasferimento negli Stati Uniti. In chiusura, un appello alla folla, che ha accompagnato la breve cerimonia con un sottofondo entusiasta di cori “MVP, MVP”

“Continuate a sostenerci, c’è ancora molta strada da fare. Portiamo a termine il lavoro.”

