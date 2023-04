Giannis Antetokounmpo recupera per Gara 4 contro Heat? Presente alla rifinitura

I Milwaukee Bucks sono costretti ad inseguire 1-2 nel parziale della serie di primo turno Playoff NBA contro i Miami Heat. Per Gara 4, seconda partita in Florida, Mike Budenholzer e il suo staff dovrebbero ritrovare un atteso protagonista come Giannis Antetokounmpo. Il greco, due volte MVP della lega, era uscito dal campo in Gara 1 per un problema alla schiena, saltando anche i due match successivi.

Giannis partecipa allo shootaround Bucks pre-Gara 4

Alla luce di ciò, appaiono oltremodo confortanti le immagini che arrivano dal Kaseya Center a poche ore dalla palla a due: Giannis Antetokounmpo si riscalda con i compagni per il consueto shootaround mattutino, la “rifinitura”, prepartita, se preferite. Basterà a Milwaukee per impattare la serie e tornare in Wisconsin sul 2-2?

