NBA, Dillon Brooks non ci sta: “I media mi stanno etichettando come il cattivo della situazione”

Dopo l’espulsione subita in Gara 3 contro i Los Angeles Lakers per aver colpito ‘sotto la cintura’ LeBron James, Dillon Brooks sembra avere la percezione di essere stato etichettato come il “cattivo” della situazione. Brooks, che ha rifiutato di commentare l’episodio dopo la partita, ha spiegato dopo l’allenamento di domenica al Galen Center dell’USC che la sua mano sinistra ha colpito accidentalmetne l’inguine di LeBron James, mentre tentava di rubare la palla.

Brooks ha detto di non aver mai ricevuto una spiegazione dall’arbitro Marc Davis per il flagrant 2 comminato nei suoi confronti, ma ha ipotizzato che la sua reputazione abbia influenzato la decisione finale, così come la star dei Philadelphia 76ers James Harden che è stata espulsa dopo aver colpito l’area inguinale di Royce O’Neale:

“I media mi hanno reso un cattivo, i tifosi mi stanno dipingendo in questa maniera… tutto questo crea la percezione di una persona completamente diversa rispetto a quello che sono veramente. Quindi, ora si pensa che intendessi colpire LeBron James nelle palle. Invece sto solo giocando a basket. Sono un giocatore di basket.”

Brooks non sarà sospeso per il prossimo appuntamento nella serie:

“Sapevo che non lo sarei stato. Non possono dettare questa serie in quel modo. Marc probabilmente ha dovuto chiamarlo a causa di quello che è successo in Gara 3 con James Harden, e questo è semplicemente ingiusto. Vengo penalizzato e non posso aiutare la mia squadra nel cercare di rimontare nel secondo tempo”.

