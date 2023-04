Dejounte Murray dà una spallata all’arbitro durante Atlanta-Boston: la NBA investiga sul gesto

La NBA sta indagando rispetto ad un gesto commesso da Dejounte Murray al termine di Gara 4 tra Atlanta Hawks e Boston Celtics. La guardia, infatti, sembra non aver particolarmente apprezzato alcune decisioni arbitrali da parte di Gediminas Petraitis: mentre stava uscendo dal campo, Murray ha colpito l’ufficiale con una spallata. Un gesto intimidatorio che la Lega potrebbe punire pesantemente. La franchigia non ha poi reso disponibile il giocatore nelle interviste di fine match.

In queste situazioni, la NBA in genere si muove attraverso una multa o una sospensione prima della partita successiva della serie. Gli Hawks affronteranno i Celtics a Boston per Gara 5 martedì sera. Un caso similare è quello da individuarsi in quello di Grant Williams dello scorso ottobre, quando entrò in contatto con un arbitro: in quella particolare situazione, il giocatore venne squalificato per una giornata.

Murray, il quale ha una media di 25.3 punti, 7.3 rimbalzi, 5.8 assist e 2.3 rubate in quattro partite di questa serie, è un elemento fondamentale per la compagine della Georgia, la quale dovrà affrontare Gara 5 con l’obbligatorietà di vincere, per evitare di terminare la stagione anzitempo.

Leggi Anche

NBA, gli Warriors impattano la serie contro Sacramento. Le parole di Stephen Curry

NBA Playoff, confermato il Flagrant 2 per Dillon Brooks, ma non sarà sospeso per Gara 3 contro i Lakers